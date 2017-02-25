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25.02.2017 11:03

Шесть стран лишились права голоса на Генассамблее ООН – из-за долгов

Венесуэла, Ливия, Судан и еще три страны лишились права голоса на Генеральной Ассамблее из-за задолженности по взносам в бюджет ООН. Об этом сообщает 25 февраля ТАСС со ссылкой на официального представителя генерального секретаря всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"В Уставе ООН есть статьи на тот случай, когда государства-члены не могут выплатить (взносы). Страны, о которых сейчас идет речь, это Кабо-Верде, Ливия, Папуа – Новая Гвинея, Судан, Вануату и Венесуэла", – сказал он.

Как напомнил Дюжаррик, в 2016 году была принята резолюция, которая вводит послабления в отношении Гвинеи-Бисау, Коморских островов, Сан-Томе и Принсипи и Сомали и позволяет им участвовать в голосовании до завершения 75-й сессии ГА, несмотря на задолженности.

Согласно 19-й статье Устава Объединенных Наций, член организации "лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года". Лишение стран права голоса в Генассамблее – явление нередкое. В январе прошлого года в такой ситуации оказалась все та же Венесуэла, а также Иран и еще пять государств. В течение месяца они погасили задолженности и вернули себе право голоса.

Согласно информации на официальном сайте ООН, взносы за 2017 год на сегодняшний день перечислили 37 стран. Наибольшую сумму – почти $200 млн – внес Китай, наименьшую – Джибути, Маршалловы и Соломоновы острова (по $25 тысяч каждая).

Размер взносов в регулярный бюджет ООН ($5,4 млн на 2016-2017 финансовые годы) устанавливается, исходя из среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. В настоящее время крупнейшим спонсором Объединенных Наций остаются США, которые покрывают 22% расходов организации. Доля РФ в бюджете составляет около 2,5%.


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