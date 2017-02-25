Смертельное падение мужчины в подъезде на Обводном оказалось не случайным

Полиция Петербурга разбирается в обстоятельствах смерти 54-летнего мужчины.

Погибшего нашли 23 февраля в парадной дома 66 по Обводному каналу; судя по травмам, он упал с высоты. Сыщики выяснили, что он не сам «оступился»: задержан подозреваемый в том, что столкнул жертву со второго этажа.

Как стало известно «Фонтанке», задержанный – безработный 50-летний петербуржец. По предварительной версии, он вместе с погибшим вечером 23 февраля распивал спиртное в подъезде, они поссорились, и подозреваемый столкнул собутыльника с лестничной площадки второго этажа. Потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 111, часть 4, УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).