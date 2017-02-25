Сотрудника Росгвардии в Петербурге пытались сбить, ему пришлось стрелять

Сотрудник наряда группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Московскому району Петербурга был вынужден стрелять для задержания лиц, которые сбили его, пытаясь скрыться на автомобиле.

Инцидент произошел днем 24 февраля на Предпортовой улице, у дома 2, корпус 3, пресс-служба УВО сообщает о нем 25 февраля.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, заметил иномарку с включенным двигателем. Водитель был в салоне, а его пассажир вышел и принялся что-то укладывать в выемку в фонарном столбе. Наряд вневедомственной охраны направился к автомобилю.

Увидев сотрудников Росгвардии, мужчина быстро вернулся в машину. Водитель иномарки резко тронулся с места и, пытаясь скрыться, поехал прямо на одного из сотрудников. Мгновенно оценив ситуацию, тот запрыгнул на капот автомобиля.

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