Хулиган "минировал" Петербург и Москву

В Петербурге разыскивают подозреваемого в "телефонном терроризме". Мужчина 24 февраля в 9:50 позвонил в экстренные службы города с сообщением о якобы готовящихся терактах в Москве и Северной столице, но не уточнил подробностей и предпочел прервать общение.

Как стало известно "Фонтанке" 25 февраля, полицейские уже выяснили личность владельца мобильного телефона, с которого звонил хулиган, его разыскивают.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.