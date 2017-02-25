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25.02.2017 10:24

Хулиган "минировал" Петербург и Москву

В Петербурге разыскивают подозреваемого в "телефонном терроризме". Мужчина 24 февраля в 9:50 позвонил в экстренные службы города с сообщением о якобы готовящихся терактах в Москве и Северной столице, но не уточнил подробностей и предпочел прервать общение.

Как стало известно "Фонтанке" 25 февраля, полицейские уже выяснили личность владельца мобильного телефона, с которого звонил хулиган, его разыскивают.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте.


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