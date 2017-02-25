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25.02.2017 10:12
6 Комментариев

Россия завоевала 11 медалей в первый день соревнований на Военных играх

Российская команда завоевала 11 медалей в первый день соревнований на III Всемирных военных играх в Сочи 24 февраля. Об этом 25 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Игр.

"В первый соревновательный день на Всемирных военных играх были разыграны 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Спортсмены сборной Вооруженных сил России завоевали 11 медалей – шесть золотых, две серебряных, три бронзовых и вышли в лидеры командного зачета соревнований", – уточнили в пресс-службе.

III зимние Всемирные военные игры проходят с 24 по 28 февраля на олимпийских спортивных объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи по семи видам спорта: лыжные гонки, биатлон (включая патрульную гонку), горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, скалолазание, шорт- трек. Всего на играх будет разыграно 44 комплекта медалей. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 26 стран: РФ, Австрии, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Ливана, Македонии, Монголии, Пакистана, Республики Кореи, Сербии, Словении, Таджикистана, Турции, Финляндии, Франции и Швейцарии.


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комментарии пользователей (6)
ab-cook
25 февраля 2017 г. 13:19
Циник:
Танковый биатлон
Который раз поднимаю вопрос,не только здесь,ответа нет.Почему они стреляют с остановки. В мое время за стрельбу с короткой остановки ставили двойку без разговоров.Сейчас прицелы другие,системы наведения,стабилизаторы,все другое,а сходу не стреляют. Еще и промазать умудряются. Срам!!!
Koroedus
25 февраля 2017 г. 12:17
Всё рассчитано на самых отсталых и примитивных граждан России.
sextan
25 февраля 2017 г. 12:16
Как-то не вяжутся эти игры с идеями олимпийского движения.
1-2us
25 февраля 2017 г. 12:05
само-собой разумеется, что всё это затевается только для того, чтобы доказать какие мы "великие". ни о какой популяризации спорта речь и не идёт. остальные сборные воспринимают эти "игры"— как способ на халяву потренироваться, а у нас— чтобы заявить, что мы собрали больше всех медалей и всё это— на полном серьёзе скармливают населению. имхо.
Циник
25 февраля 2017 г. 11:59
За неимением успехов по линии Сколково будем брать медали в военных видах спорта. Чего только не придумают лишь бы не развивать и популяризировать науки. Танковый биатлон,военные игры,парады,выставки вооружений,полеты булавы, строительство копии Рейхстага с последующим штурмом. Куда там Сталинскому СССР.
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