Россия завоевала 11 медалей в первый день соревнований на Военных играх

Российская команда завоевала 11 медалей в первый день соревнований на III Всемирных военных играх в Сочи 24 февраля. Об этом 25 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Игр.

"В первый соревновательный день на Всемирных военных играх были разыграны 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Спортсмены сборной Вооруженных сил России завоевали 11 медалей – шесть золотых, две серебряных, три бронзовых и вышли в лидеры командного зачета соревнований", – уточнили в пресс-службе.

III зимние Всемирные военные игры проходят с 24 по 28 февраля на олимпийских спортивных объектах в прибрежном и горном кластерах Сочи по семи видам спорта: лыжные гонки, биатлон (включая патрульную гонку), горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, скалолазание, шорт- трек. Всего на играх будет разыграно 44 комплекта медалей. В соревнованиях примут участие более 400 спортсменов из 26 стран: РФ, Австрии, Армении, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Германии, Греции, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Ливана, Македонии, Монголии, Пакистана, Республики Кореи, Сербии, Словении, Таджикистана, Турции, Финляндии, Франции и Швейцарии.