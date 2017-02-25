Трое в масках и с молотком ограбили ювелирный салон на Стачек

Трое налетчиков напали на ювелирный салон сети «585» в доме 77 по проспекту Стачек (Кировский район Петербурга). Угрожая предметом, похожим на пистолет, они разбили молотком две витрины и забрали золотые украшения с фианитом. Им удалось скрыться до приезда охраны и полиции.

Как стало известно «Фонтанке», нападение произошло 24 февраля около 19.35, когда в торговом зале магазина кроме трех продавщиц находился только охранник. По предварительной информации, он не был вооружен и не смог оказать сопротивления грабителям.

Правоохранительные органы изучают видеозаписи. Точная стоимость похищенного уточняется.