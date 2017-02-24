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24.02.2017 22:53

Журналистов CNN, The New York Times, Buzzfeed и «Би-би-си» не пустили на брифинг в Белом доме

Журналистов ряда ведущих мировых СМИ, в том числе CNN, The New York Times и «Би-би-си», не пустили на брифинг для прессы в Белом доме.

На мероприятие не были допущены также корреспонденты BuzzFeed, The Daily Mail, The Hill, The Los Angeles Times и The New York Daily News.

Причины этого решения пока неизвестны, сообщает CNN.

Репортеры агентства The Associated Press и журнала Time в знак протеста бойкотировали мероприятие.

Речь идет о неформальной встрече пресс-секретаря Белого дома с журналистами, на которой разговор ведется «под запись», но не разрешена видеосъемка. Как пишет The Hill, пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер решил провести 24 февраля именно такую встречу вместо обычной пресс-конференции, которая транслировалась бы в прямом эфире.

На мероприятие допустили представителей ряда других крупных СМИ, в том числе ABC, CBS, NBC, Fox, Reuters и Bloomberg, а также консервативные издания Breitbart и The Washington Times.

Источник: Медуза


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