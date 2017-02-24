У американки взорвался iPhone 7 Plus

Жительница Аризоны Брианна Оливас сообщила, что у нее взорвался смартфон iPhone 7 Plus. Она опубликовала в твиттере видео с дымящимся айфоном; на ролике видно, что у него расплавился корпус.

«Мой iPhone 7 Plus сегодня утром взорвался. Я его даже не использовала [в этот момент], нет никакого объяснения», — написала она.

По словам Оливас, днем ранее айфон перестал включаться. В службе поддержки Apple протестировали смартфон и сказали, что с ним все в порядке; после этого какое-то время работал исправно, передает 24 февраля Mashable.

Оливас передала смартфон в Apple для выяснения причин происшедшего. Как пишет The Guardian, ранее было известно как минимум об одном случае взрыва iPhone 7 — это произошло в Австралии в октябре.

Во второй половине 2016 года из-за многочисленных возгораний и взрывов аккумуляторов был отозван флагманский смартфон компании Samsung — Galaxy Note 7. Сперва Samsung отозвала их для замены батарей, но возвращенные владельцам экземпляры снова начали взрываться. После этого компания полностью прекратила продажи модели. По версии агентства Bloomberg, послужившие причиной взрыва недостатки Galaxy Note 7 связаны с желанием Samsung представить модель раньше, чем Apple выпустит iPhone 7.