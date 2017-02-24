Глава Пушкинского дома РАН: Уничтожение РНБ - варварский шаг
Объединение Российской национальной (РНБ) и Российской государственной (РГБ) библиотек – «варварский шаг», который «идёт вразрез с интересами государства и страны». Подобные действия могут привести к уничтожению петербургской Публички. Такое мнение 24 февраля высказал «Фонтанке» глава Института русской литературы РАН (Пушкинский дом) Всеволод Багно.
Как считает учёный, административное слияние двух книгохранилищ «вызывает глубокую озабоченность». «Следуя той же логике, во имя «оптимизации» можно было бы объединить Русский музей и Третьяковку, Московский университет и Петербургский. «Публичка» носила имя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, автора «Истории одного города», где описаны подобного рода административные мероприятия», – отметил глава Пушкинского дома.
Как подтвердил «Фонтанке» Всеволод Багно, 19 января он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, где от лица сотрудников и администрации Пушкинского дома просит отменить решение об объединении книгохранилищ. Ответ от высокопоставленного чиновника, однако, пока не получен. С полным текстом письма можно ознакомиться на сайте Пушкинского дома РАН.
Справка:
В январе 2017 года стало известно, что новый глава РНБ Александр Вислый и руководитель московской Российской государственной библиотеки (Ленинки) Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Оригинала письма общественность не видела, о документе стало известно от библиотечного сообщества. В начале февраля из РНБ уволили библиографа Татьяну Шумилову, публично раскритиковавшую решение руководства. По сведениям «Фонтанки», приказ об увольнении мог быть подготовлен из-за личного недовольства министра культуры Владимира Мединского. 15 февраля стало известно, что «дисциплинарное взыскание» может быть применено также к одному из ведущих библиографов Российской национальной библиотеки Никите Елисееву. Против объединения книгохранилищ уже высказался петербургский ЗакС, однако министр культуры Владимир Мединский 22 февраля заявил, что никакого слияния не планируется – речь идёт об «оптимизации работы».