Подозреваемый в убийстве после концерта The Exploited в Петербурге арестован

42-летнего Михайлова, который, по версии следствия, из личной неприязни убил посетителя концерта панк-группы The Exploited в Петербурге, отправили под арест. В СИЗО мужчина будет находиться до суда.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу, районный суд 24 февраля избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 42-летнего петербуржца, обвиняемого в убийстве.

Напомним, ночью 18 февраля на 27-летнего фаната шотландской группы The Exploited с ножом напал бритоголовый мужчина. У дома №19 по Бронницкой улице завязалась драка, в которой потерпевший получил удар ножом в живот. Молодой человек умер в машине скорой помощи.

По информации «Фонтанки», погиб уроженец Белоруссии. Приметы убийцы были известны 20 февраля, а спустя два дня подозреваемого задержали.

Следователи считают, что задержанный Михайлов совершил преступление не из идеологической, а из личной неприязни. Некоторые пользователи соцсетей пытались косвенно обвинить в смерти молодого человека рокеров The Exploited. Музыканты опровергли обвинения в свой адрес в опубликованной на своей странице в Facebook записи, в которой также выразили сочувствие семье погибшего.