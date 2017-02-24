Второй за сутки взрыв произошел в пригороде сирийского Эль-Баба

В пригороде сирийского Эль-Баба произошел второй за 24 февраля взрыв. Как и в первом случае, на воздух взлетел заминированный автомобиль. По информации Al Jazeera, в результате атаки погибли восемь человек.

Телеканал также отмечает, что число жертв первого взрыва возросло до 53 человек. В то же время издание The Hindu сообщает о 62 погибших. Большинство из них — гражданские.

23 февраля стало известно, что отрядам Сирийской свободной армии (вооруженная оппозиция) при поддержке турецких военных удалось захватить практически всю территорию Эль-Баба — последнего оплота террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) на севере провинции Алеппо.

24 февраля агентство Reuters распространило заявление турецкого Генштаба, в котором сообщается об установлении полного контроля над Эль-Бабом.

Бои за город, расположенный северо-восточнее Алеппо и примерно в 30 километрах от границы с Турцией, велись с декабря 2016 года.