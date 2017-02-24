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24.02.2017 19:37

Трамп обвинил ФБР в неспособности остановить утечки секретной информации

Президент США Дональд Трамп 24 февраля заявил, что Федеральному бюро разведки «полностью не удается» остановить лиц, ответственных за утечки информации, относящейся к национальной безопасности. По его словам такие лица «скрываются в правительстве на протяжении долгого времени».

​«Они [сотрудники спецслужбы] даже не могут найти ответственных за утечки в самой ФБР. Секретная информация передается медиа, что может привести к разрушительным последствиям для Соединенных Штатов», — написал Трамп в своем Twitter.​

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что глава аппарата Белого дома Райнс Прибус встречался с заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом, а затем и с самим главой спецслужбы Джеймсом Коми по поводу статьи в The New York Times, в которой говорилось о «связях» команды Дональда Трампа с российской разведкой во время президентской кампании.

По данным телеканала, Прибус просил признать информацию газету ложной, однако Коми отклонил его просьбу, объяснив, что предполагаемые связи команды Трампа с Россией являются предметом продолжающегося расследования.

Ранее в СМИ были опубликованы детали разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным о договоре СНВ. По словам пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, в администрации обеспокоены утечкой и проводят в связи с этим расследование.

Источник: РБК


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