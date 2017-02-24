Президент США Дональд Трамп назвал СМИ врагами человечества. Об этом он заявил 24 февраля на выступлении на Конференции консервативных политических действий, сообщает The Guardian.

При этом он уточнил, что есть различия между фейковыми новостями и СМИ в целом.

«Я назвал медиа врагами человечества, они и есть враги. У них нет достоверных источников. Я не против прессы, я люблю хорошие истории, но я против фейковых новостей в прессе», — заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что ряд СМИ страны являются врагами американского народа.