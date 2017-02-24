Посол Польши обвинил Россию в «желании поссорить» его страну с Украиной

Посол Польши на Украине Ян Пекло заявил, что Россия «хочет поссорить» Польшу с Украиной. Об этом он заявил 24 февраля в интервью украинской газете «День».

Он ответил на вопрос, относящийся к событиям Волынской трагедии, работает ли формула «просим прощения и прощаем одновременно» в отношениях Украины и Польши.

«Я бы сказал, что это просто исторический процесс. Такой процесс был у нас с немцами: письма-извинения друг перед другом. Я знаю, что представители наших обеих сторон написали тоже такие письма друг другу, и я думал, что процесс пошел. Но, к сожалению, есть Россия, которая хочет нас поссорить и делает все возможное для этого», — сказал Пекло.

7 февраля премьер-министр Польши Беата Шидло заявила о необходимости сохранения санкций в отношении России.