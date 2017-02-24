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24.02.2017 18:19

МОК начал перепроверку допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) начал перепроверку допинг-проб 28 российских спортсменов с зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, чьи имена фигурируют в докладе главы Независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Об этом сообщила 24 февраля пресс-служба МОК.

Ранее стало известно, что WADA намерено значительно увеличить бюджет в 2018 году.

Отметим, что на минувшей неделе президент МОК Томас Бах пригласил Олимпийский комитет России на Олимпиаду – 2018 в Пхенчхане, но не смог гарантировать отечественной сборной участие в Играх.

Источник: Газета.ру


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