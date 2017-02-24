В Екатеринбурге неизвестный устроил стрельбу и бросил гранату в людей

Неизвестный мужчина 24 февраля устроил стрельбу и бросил гранату в людей в Екатеринбурге, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы полиции Екатеринбурга Валерия Горелых.

«На место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа, оперативники городского управления полиции и областного главка. По предварительным данным, мужчина крепкого телосложения выстрелил несколько раз по мужчине и женщине из пистолета, по всей видимости, травматического. Затем кинул в них предмет, похожий на гранату. Только чудом никто не погиб», — рассказал он.

По его словам, в результате произошедшего пострадал один человек. В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь.

Отмечается, что злоумышленник скрылся с места преступления. Его поисками занимаются сотрудники Росгвардии. «Наши сотрудники были вызваны на место происшествия, однако задержать злоумышленника не удалось», — сообщили представители Уральского округа войск Национальной гвардии.