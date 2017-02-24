Адвокаты Дадина обратились в ЕСПЧ из-за удержания его в колонии

Адвокаты оппозиционера Ильдара Дадина обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на незаконное удержание активиста в колонии Рубцовска в Алтайском крае, передает 24 февраля «Интерфакс».

«Решение президиума Верховного суда России до сих пор не достигло колонии и выяснить его судьбу не удается. Таким образом, Дадин незаконно содержится в ИК-5 в нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — цитирует обращение супруга Анастасия Зотова.

Также защита направила телеграммы во ФСИН и Генпрокуратуру с требованием разобраться в ситуации.