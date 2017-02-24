Пожар в Московском районе унес жизнь человека

Одна из квартир дома в Московском районе Петербурга горела вечером 24 февраля. По данным "Фонтанки", есть пострадавшие и погибший.

Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в пожарную охрану сообщение о пожаре в доме 53 на Бассейной улице поступило 24 февраля в 16:58. Горела однокомнатная квартира на 7-м этаже.

Прибывшие на место пожарные вывели из дома пятнадцать соседей. С огнем справились в течение пяти минут, и в 17:05 силами 4 расчетов и 16 человек пожар уже был потушен. Огонь уничтожил 4 квадратных метра обстановки.

По информации "Фонтанки", при пожаре погиб человек. О том, что есть пострадавшие, сообщают и пользователи в группе "ДТП и ЧП" в соцсети "ВКонтакте".