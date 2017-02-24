Знаменитый "NewYorker" в марте превратится в "Нью-Йоркер"

Известнейший американский журнал "NewYorker" обнародовал 24 февраля обложку следующего номера, который выйдет 6 марта. На ней название журнала написано кириллицей – "The Нью-Йоркер". Также на обложке изображен похожий на президента России Путина человек, который через пенсне рассматривает мотылька с головой Дональда Трампа.

Сам человек в пенсне назван Юстасом Владимировичем Тилли.

Одной из тем нового номера является "вмешательство России в президентские выборы в США". Центральной анонсирована статья под названием "Трамп, Путин и новая холодная война".