Сенатор Клинцевич: Россия укомплектует ядерные силы до максимально разрешенного СНВ-3 уровня

Российское руководство занимается доведением ядерных боезапасов до максимально разрешенного договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает 24 февраля РИА Новости.

«Хочу напомнить, что согласно договору (СНВ-3) установлена своеобразная линейка — по 1550 ядерных боезарядов для каждой из сторон. <…> Полагаю, что не открою секрета, если скажу, что сейчас мы заняты тем, чтобы привести наши ядерные силы в соответствие с этой линейкой», — сказал он.

Он также напомнил, что запасы США превосходят данный показатель, в то время как Россия до него «недотягивает».

Напомним, прошедшей ночью стало известно, что президент США Дональд Трамп Президент намерен нарастить ядерный арсенал страны, чтобы сделать его «лучшим в мире». Об этом сообщило агентство Reuters. «Было бы прекрасно — просто мечта, — чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если страны намерены его иметь, мы будем лучшими», — сказал Трамп. Он пояснил, что Вашингтон никогда не будет отставать в ядерной мощи от кого бы то ни было. Коснулся он и СНВ-3, который предусматривает, что к 5 февраля 2018 года обе страны должны сократить свои арсеналы до равного уровня. Трамп назвал это соглашение «односторонней сделкой». «Еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна, будь то СНВ, будь то договор с Ираном... Мы начнем заключать хорошие сделки», — пообещал американский лидер.

В Совфеде уже отреагировали на эти заявления: так, сенатор Константин Косачев выразил опасения, что такая политика может вернуть мир к худшим временам гонки вооружений 1950-60-х годов.