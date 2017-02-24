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24.02.2017 16:47

В Омске запретили спектакль по пьесе Пола Джексона «Точка невозврата»

Руководство Дома учителя (бывший Дом культуры им. Лобкова) в Омске приняло решение отказать театру Aspera в прокате экспериментального спектакля по пьесе Пола Джексона «Точка невозврата», сообщил FlashSiberia представитель сценической площадки 24 февраля.

«К сожалению, этот спектакль не подходит для Дома учителя. Спектакль наполнен грубостью, вульгарностью, полным негативом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, бесплатный премьерный показ спектакля состоялся в конце января. «После премьеры мы посчитали, что постановка должна быть скорректирована. Театр постарался выполнить эти условия. Но после закрытого показа стало ясно, что эта задача оказалась режиссеру не под силу», — добавил источник.

Согласно ранее размещенному анонсу, экспериментальный спектакль по пьесе Пола Джексона «Точка невозврата» — это психологическая драма с элементами мистики. «Ей суждено погибнуть при крушении самолета. Ему — убить невинного при выполнении оперативного задания. Они встретятся там, где можно существовать вечно, но жить по-настоящему невозможно», — говорится в анонсе.

Источник: flashsiberia


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