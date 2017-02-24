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24.02.2017 16:43

Ник Кейв поздравил россиян с Масленицей

Австралийский рок-музыкант Ник Кейв поздравил российских фанатов с Масленицей.

«Счастливой Масленицы для наших российских фанатов», — поздравление опубликовано на странице группы Nick Cave & The Bad Seeds в Facebook.

Ранее сообщалось, что Ник Кейв попросил для концертов в России свеклу, российское пиво и хорошо заточенные ножи. РИА Новости рассказало об этом со ссылкой на организаторов петербургского шоу — группу компаний NCA.

Райдер Кейва включает в себя: свеклу, капусту, морковку, половину пучка сельдерея, разделочную доску, ложки и хорошо заточенные ножи, а также набор мисок и тарелок. «До боли знакомый набор! Может, артист хочет отведать настоящего русского борща? В таком случае стоит напомнить Нику Кейву, что это блюдо никак не может обойтись без сметаны и хорошего мяса», — отмечается в сообщении.

Также музыкант попросил большой ковер, обязательно чистый и ароматизированный.

Ник Кейв выступит 25 мая в московском Crocus City Hall, а 26 мая — в Санкт-Петербурге, на сцене БКЗ «Октябрьский».

Источник: Газета.ру


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