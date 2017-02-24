Пожар в Московском районе потушили

Пожарные два с половиной часа тушили ангар на территории складов в Ленсоветовском, на Московском шоссе, вспыхнувший днем 24 февраля. Своевременно эвакуировав пропановые и ацетиленовые баллоны, спасатели предотвратили взрыв.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, полностью с огнем справились в 15:10. Заявка о пожаре по адресу: Московское шоссе, 231, поступила дежурным в 12.31 24 февраля. Горел ангар с автозапчастями площадью 450 квадратных метров. Прибывшие пожарные успели вытащить несколько пропановых и ацетиленовых баллонов, которые могли взорваться, и повысили ранг сложности из-за угрозы распространения огня.

Возгорание локализовали в 12:51 и дальше тушили ангар по обычному номеру сложности. Тем не менее привлекли дополнительные силы. На месте работали 26 человек и 7 единиц техники.

В МЧС информации о пострадавших не поступало.