У одного из "похитителей" депутата Рады Гончаренко нашли российский паспорт

У одного из членов группировки, которая, по версии прокуратуры, планировала похищение депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко, был паспорт Российской Федерации. Об этом написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 24 февраля на своей странице в Facebook.

По его словам, полиция задержала троих «членов преступной группы». Луценко сказал, что среди них депутат Лиманского районного совета Одесской области и бывший военнослужащий. Генпрокурор отметил, что у задержанных были изъяты «балаклавы, молоток и емкость, которая, по предварительной информации, содержит кислоту».

Как утверждает генеральный прокурор Украины, Гончаренко хотели похитить «для мести за события мая 2014». Тогда 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе погибли 43 человека.

Луценко рассказал, что члены этой группы планировали похитить Гончаренко, плеснуть ему в лицо кислотой и «разбить молотком колени». Кроме того, по его словам, «преступная группа лиц» в течении года «организовала и распространяла на территории Одессы книги и буклеты для разжигания национальной, расовой вражды и унижение национальной чести и достоинства».

О похищении депутата от фракции «Блок Порошенко» Алексея Гончаренко стало известно 23 февраля. По словам его коллеги Александра Бригинеца, близкие и родные не знали, где он находится.

Позже сам Гончаренко заявил, что похищение было «инсценировкой» Служб безопасности Украины, но заказчики преступления есть. Гончаренко полагает, что одним из них был депутат от оппозиционного блока Лиманского районного совета Александр Кушнарев. Лично Гончаренко его не знает, но сказал, что сын Кушнарева был участником движения «Антимайдан» и погиб в Доме профсоюзов в мае 2014 года. По его словам, целью похищения не было убийство, а «расправа».

Когда СБУ 23 февраля «похитили» Гончаренко, они прислали заказчикам сообщения о выполненной работе и указали место, где он находится, рассказал депутат. Позже их задержали сотрудники СБУ.