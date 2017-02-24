Эрдоган приедет в Россию 9 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию с двухдневным официальным визитом 9 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает 24 февраля РИА Новости.

Ранее об этом сообщал телеканал NTV.

По его данным, Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным. Также запланировано участие президента Турции в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

В ходе встреч на высоком уровне, как ожидается, будут обсуждаться вопросы укрепления торгового и экономического сотрудничества.