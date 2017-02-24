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24.02.2017 15:01

Эрдоган приедет в Россию 9 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию с двухдневным официальным визитом 9 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает 24 февраля РИА Новости.

Ранее об этом сообщал телеканал NTV.

По его данным, Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным. Также запланировано участие президента Турции в заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

В ходе встреч на высоком уровне, как ожидается, будут обсуждаться вопросы укрепления торгового и экономического сотрудничества.

Источник: РИА Новости


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С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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