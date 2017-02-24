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24.02.2017 14:40

В Невском районе в 41 дом вернется тепло

Энергетики закончили ремонтные работы на пересечении улицы Седова и бульвара Красных Зорь в Петербурге, которые в День защитника Отечества оставили без тепла и горячей воды жителей 41 дома. Чтобы отремонтировать сразу два магистральных трубопровода, пришлось вскрывать асфальт и перекрывать движение.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», тепло и горячую воду в полном объеме петербуржцы начали получать после 6 часов утра 24 февраля. К этому времени энергетики завершили срочный ремонт прямой и обратной трубы диаметром 400 мм возле дома №94 на улице Седова, который начали накануне в полдень. Тремя часами ранее починили обратный трубопровод — это позволило обеспечить дома отоплением и горячей водой по резервной схеме.

Напомним, ремонт планировали делать в два захода: 23 и 25 февраля. Однако утром 23 февраля после осмотра двух трубопроводов планы скорректировали. Погода также повлияла на совместное решение главы районной администрации и главного инженера ГУПа — из-за похолодания сроки сжали до одного дня.

В предприятии ремонт квалифицировали как работы повышенной сложности. Чтобы скорее вернуть тепло и горячую воду в холодные квартиры жителей 41 дома, энергетики вскрыли асфальт на проезжей части и перекрыли движение. Для этого сначала потребовалось получить согласие не только администрации Невского района, но и ГАТИ с транспортными организациями.


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