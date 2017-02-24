В Киеве изъяли три тонны российского "Боярышника"

Сотрудники прокуратуры изъяли 3 тонны косметического лосьона «Боярышник», произведенного в России, в ходе обысков на территории цеха по незаконному производству алкогольных изделий в Голосеевском районе Киева, сообщается 24 февраля на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что изделие могло использоваться для изготовления суррогатной продукции. Также были изъяты 3 тонны водки «Пшеничная», 500 литров коньячных изделий и устройства для их расфасовки.

В данный момент проводятся необходимые действия для установления лиц, причастных к организации подпольного производства, а также снабжения и сбыта суррогатной продукции.