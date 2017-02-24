Федор Емельяненко: В США ко мне относились хорошо

Российский боец MMA Федор Емельяненко 24 февраля рассказал о том, как к нему относились жители США.

«Никаких косых взглядов со стороны жителей США не было, всегда ко мне и моей команде относились хорошо. Спасибо американской стороне за организацию боя с Мэттом Митрионом», — цитирует Емельяненко RT.

18 февраля Емельяненко должен был выйти на ринг против Мэтта Митриона, однако поединок не состоялся из-за госпитализации американца.

Ранее сообщалось, что Bellator до 26 февраля объявит дату нового боя Емельяненко.