Гуляя с собакой по Репино, петербурженка наткнулась на повешенного

Мертвый мужчина был подвешен на красном автомобильном тросе, примотанном к дереву, в поселке Репино Курортного района Петербурга. Полицию вызвала выгуливающая собаку женщина.

Как стало известно "Фонтанке" 24 февраля, местная жительница наткнулась на повешенного мужчину накануне, неподалеку от дома №7 по Лермонтовскому проспекту в поселке Репино, в 14:30. Погибший – на вид европеец, выглядит на 35 лет. Прибывшие на место полицейские документов при себе у него не обнаружили, в карманах оказались только две сторублевые купюры, выписка из банка и пара чеков с автозаправки на проспекте Большевиков.

Кроме следа от троса на шее, эксперты не нашли на теле других повреждений, следов борьбы они тоже не обнаружили.