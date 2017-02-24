В Твери проверят все медучреждения после пожара в детской больнице

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проверить все медицинские учреждения после пожара в детской областной больнице, сообщается на сайте правительства региона.

По его поручению, управление МЧС по Тверской области и главное управление региональной безопасности должны проверить работу пожарных сигнализаций.

Пожар в здании детской областной клинической больницы Твери произошел около полуночи 24 февраля. Загорелось чердачное помещение здания. В результате пожара обрушилась крыша, пострадало помещение пищевого блока. Причины возгорания выясняются. В здании сработала пожарная сигнализация, что позволило пациентам эвакуироваться. Пожар тушили около четырех-пяти часов.

После ликвидации пожара Руденя провел оперативное совещание. Он рассказал, что пожар был ликвидирован «оперативно и слаженно». Губернатор поручил тверскому Министерству здравоохранения возобновить работу детской больницы в штатном режиме, несмотря на последствия пожара.