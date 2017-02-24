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24.02.2017 13:41

Курс биткоина бьет рекорды

Биржевой курс биткоина в пятницу, ​ 24 февраля, пробил исторический максимум и составил $1183,68 по состоянию на 10:04 мск. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи itBit.

Курс биткоина к доллару получил толчок к росту на утренних торгах, когда его стоимость к доллару держалась выше $1000, сообщается на сайте CoinDesk. Стоимость криптовалюты стала подниматься в 06:00 мск, когда составила oколо $1100, и сейчас продолжает держаться выше этого уровня.

По данным CoinDesk, толчком для ростка курса биткоина стали позитивные ожидания трейдеров. По их предположениям, комиссия по ценными бумагам и биржам США одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд. Такое решение должно быть принято до 11 марта.

В начале января биржевой курс биткоина впервые с 2013 года превысил $1000. Тогда, 29 ноября, курс криптовалюты составлял $1242. После этого ​курс биткоина резко упал. В сентябре 2015 года глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из всех мировых валют сильнее рубля девальвировался только биткоин.

Источник: РБК


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