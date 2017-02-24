Более 40 человек погибли при взрыве на КПП на севере Сирии

В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля на КПП сирийских повстанцев около города Эль-Баб погиб 41 человек, десятки пострадали. Об этом сообщает 24 февраля Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, жертвами взрыва стали 35 гражданских лиц и шесть повстанцев. В то же время Al Jazeera со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщает о гибели 45 человек.

Как отмечают собеседники Reuters, к взрыву причастна террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории России).

Агентство отмечает, что КПП, где произошел взрыв, охраняла Сирийская свободная армия. По данным корреспондента Al Jazeera, на контрольно-пропускном пункте собралось много гражданских лиц, когда «внезапно» в толпу въехал смертник на машине и взорвался.

По данным сирийских наблюдателей по правам человека, машина взорвалась за пределами здания штаба, где собрались местные жители и просили дать им разрешения вернуться в Эль-Баб.