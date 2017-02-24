Пожар в Московском районе локализовали

Полыхающий ангар на территории складов в Ленсоветовском, на Московском шоссе, снова тушат по обычному номеру сложности, сообщили 24 февраля в ГУ МЧС. Пожарным удалось предотвратить распространение огня.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, номер сложности снизили в 12:51; чтобы справиться с угрозой распространения огня, пожарным потребовалось десять минут. Напомним, ангар с запчастями вспыхнул на Московском шоссе в 12:31 24 февраля. Прибывшие на место спасатели предотвратили взрыв, эвакуировав из огня пропановые и ацетиленовые баллоны.

Сведений о пострадавших к настоящему времени спасателям не поступало.