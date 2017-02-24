На Московском шоссе сильнейший пожар; удалось предотвратить взрыв
Пожарные тушат ангар на территории складов в Ленсоветовском, на Московском шоссе, сообщили 24 февраля в ГУ МЧС. Из огня эвакуировали несколько пропановых и ацетиленовых баллонов. Пожару уже присвоен повышенный номер сложности.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о пожаре по адресу: Московское шоссе, 231, поступила дежурным в 12.30 24 февраля. Через десять минут на место прибыли пожарные. Из горящего ангара с запчастями спасатели успели вынести четыре пропановых и пять ацетиленовых баллонов, предотвратив тем самым возможный взрыв.
На месте работают 24 пожарных.