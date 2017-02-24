На Московском шоссе сильнейший пожар; удалось предотвратить взрыв

Пожарные тушат ангар на территории складов в Ленсоветовском, на Московском шоссе, сообщили 24 февраля в ГУ МЧС. Из огня эвакуировали несколько пропановых и ацетиленовых баллонов. Пожару уже присвоен повышенный номер сложности.

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"