Трем российским легкоатлетам разрешили выступать под нейтральным флагом

Международная федерация легкой атлетики одобрила заявки трех российских спортсменов на выступления под нейтральным флагом. Как сообщает сайт федерации 24 февраля, выступления разрешены прыгунье с шестом Анжелике Сидоровой, бегунье Кристине Сивковой и метателю молота Алексею Сокирскому.

В решении федерации подчеркивается, что организаторы каждого конкретного соревнования могут сами решать, допускать ли этих спортсменов или нет, но право заявляться на выступления под нейтральным флагом у них есть. Все трое смогут принять участие на чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытом помещении, который состоится в Белграде в начале марта.

Еще шестерым российским легкоатлетам было отказано в праве выступать под нейтральным флагом. Их имена не называются. В международной федерации легкой атлетики отмечают, что процесс рассмотрения других заявок продолжается.

В общей сложности пять российских легкоатлетов имеют право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом: помимо Сидоровой, Сивковой и Сокирского это Дарья Клишина и Юлия Степанова.

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова — наиболее титулованный спортсмен из тех, кому Международная легкоатлетическая федерация разрешила 23 февраля выступать под нейтральным флагом. Она выигрывала чемпионаты Европы в 2014 и 2015 годах, а также четыре раза завоевывала золотые медали на чемпионатах России в помещении и дважды — на открытом воздухе.

Сборная России по легкой атлетике была дисквалифицирована после публикации в конце 2015 года доклада ВАДА об использовании допинга среди российских спортсменов.