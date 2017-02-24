Студент колледжа туризма расстрелял автобусную остановку на Васильевском

18-летний студент выразил свое неуважение к автобусной остановке на Васильевском острове в Петербурге. Он пару раз выстрелил в стекло из пневматического пистолета, за что в День защитника Отечества попал под уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке» 24 февраля, звуки выстрелов привлекли внимание полицейских и наряд вневедомственной охраны ночью в прошлую пятницу, 17 февраля. В районе часа после полуночи, по данным следствия, студент второго курса колледжа туризма проверял свою меткость, стреляя из пневматического пистолета в стекло автобусной остановки у дома №73 по Малому проспекту Васильевского острова. Молодого человека, который сам живет неподалеку, задержали и доставили в отдел полиции. После отпустили, конечно, но история для него не закончилась – 23 февраля в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Кстати, разбитое стекло оценили в 3 тысячи 800 рублей, которые заплатит пока не работающий студент. Кроме этого, пальба пластмассовыми пульками может обойтись молодому человеку в несколько сотен тысяч рублей штрафа.