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24.02.2017 12:38

СМИ: У новой Nokia 3310 будет цветной экран

У обновленной версии мобильного телефона Nokia 3310 будет цветной экран, сообщает 24 февраля Mashable. Его диагональ будет крупнее, чем у оригинальной версии, выпущенной в 2000 году, также претерпят изменения кнопки, которые сделают немного больше, утверждает издание со ссылкой на неофициальные данные.

В остальном внешне телефон не будет отличаться от оригинальной Nokia 3310. В продажу поступят телефоны разных цветов, в том числе в красном, желтом и зеленом корпусе. Также у новой Nokia 3310 будет возможность выхода в интернет. Никаких других технических данных о телефоне неизвестно. Ожидается, что он будет официально представлен на выставке в Барселоне 26 февраля 2017 года.

Оригинальная Nokia 3310 поступила в продажу в 2000 году. Телефон с минимальным набором функций стал популярен из-за надежности и простоты использования, а также вошел в массовую культуру как пример устройства, которое невозможно сломать.

Источник: Mashable


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22.02.2017 14:55
Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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HarbinBank и УБРиР заключили соглашение по торговому финансированию
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и HarbinBankCoLtd (Банк Харбина) заключили двустороннее соглашение в области торгового финансирования.
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