СМИ: У новой Nokia 3310 будет цветной экран

У обновленной версии мобильного телефона Nokia 3310 будет цветной экран, сообщает 24 февраля Mashable. Его диагональ будет крупнее, чем у оригинальной версии, выпущенной в 2000 году, также претерпят изменения кнопки, которые сделают немного больше, утверждает издание со ссылкой на неофициальные данные.

В остальном внешне телефон не будет отличаться от оригинальной Nokia 3310. В продажу поступят телефоны разных цветов, в том числе в красном, желтом и зеленом корпусе. Также у новой Nokia 3310 будет возможность выхода в интернет. Никаких других технических данных о телефоне неизвестно. Ожидается, что он будет официально представлен на выставке в Барселоне 26 февраля 2017 года.

Оригинальная Nokia 3310 поступила в продажу в 2000 году. Телефон с минимальным набором функций стал популярен из-за надежности и простоты использования, а также вошел в массовую культуру как пример устройства, которое невозможно сломать.