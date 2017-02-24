Двое петербуржцев пожалели, что за царапину на «Форде Мондео» им отдали два смартфона

Поврежденную дверь своего автомобиля двое жителей Петербурга оценили в пять тысяч рублей. Виновника они нашли быстро, а вот чтобы наверняка получить деньги, отобрали у него два мобильных телефона и расположились в «Макдоналдсе». Там их и нашли полицейские. Скорее всего, их подвел южный темперамент.

Как стало известно «Фонтанке» 24 февраля, в районе семи часов вечера накануне 30-летний петербуржец по имени Конул и его приятель, 29-летний Самир, обнаружили царапину на задней двери их зеленого «Форда Мондео». Осмотр ущерба состоялся возле дома 54 на Красносельском шоссе. Серьезные мужчины нашли виновного, которым, по их мнению, оказался гендиректор одной из петербургских компаний, занимающихся оптовой торговлей. У него они и потребовали пять тысяч рублей. Но пока мужчина насобирает необходимую для мирного решения проблемы сумму, товарищи забрали у него черный «Айфон 5С», оранжевый «Нокиа Люмия» и зачем-то перочинный нож. Ждать обещанные им пять тысяч разозленные решили неподалеку — в расположенном в 10 минутах «Макдоналдсе».

Однако в кафе они дождались наряда вневедомственной охраны. Правоохранители забрали у задержанных оба смартфона и заодно складной нож, а после осмотра зеленого «Форда» к найденным предметам добавились два травматических пистолета да серебристая бита.

Вряд ли задержанным грозит статусная статья за вымогательство, но хлопоты с квалификацией «Самоуправство» они, по всей видимости, нашли.