В Канзасе ветеран открыл стрельбу по иммигрантам с криком "вон из моей страны"

В американском штате Канзас ветеран американской морской пехоты Адам Пуринтон открыл огонь в баре по группе выходцев из Индии, один человек скончался, передает 24 февраля Associated Press.

Сообщается, что с криком «Вон из моей страны!» бывший военный начал стрелять по группе индийцев, в результате чего скончался 32-летний авиационный инженер Шринивас Кучибхотла из индийского города Хайдарабад.

Два других человека получили ранения и были госпитализированы, подозреваемый был задержан.