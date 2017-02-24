В Канзасе ветеран открыл стрельбу по иммигрантам с криком "вон из моей страны"
В американском штате Канзас ветеран американской морской пехоты Адам Пуринтон открыл огонь в баре по группе выходцев из Индии, один человек скончался, передает 24 февраля Associated Press.
Сообщается, что с криком «Вон из моей страны!» бывший военный начал стрелять по группе индийцев, в результате чего скончался 32-летний авиационный инженер Шринивас Кучибхотла из индийского города Хайдарабад.
Два других человека получили ранения и были госпитализированы, подозреваемый был задержан.
Источник: Газета.ру