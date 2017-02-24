СМИ: Иванка Трамп уговорила отца не выводить США из соглашения по климату

Президент США Дональд Трамп не намерен выводить Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату после убеждений со стороны его дочери Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как отмечается, в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял о необходимости пересмотреть Парижское соглашение об изменении климата, а также вывести страну из-под его действия.

Тем не менее, по словам источника, упоминание об этом соглашении исключено из проекта одного из двух указов. Он также отметил, что супруги Кушнер оказывают «умеренное» влияние на взгляды Трампа касательно проблем окружающей среды и изменения климата.

В Белом доме данную информацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что Иванка Трамп с супругом предотвратили отмену Трампом защиты ЛГБТ-сообществ. Об этом со ссылкой на свои источники написало 4 февраля американское издание Politico. «Супруги помогли блокировать проект распоряжения, который отменил бы права секс-меньшинств, закрепленные законодательством при президентстве Барака Обамы», — пишет издание. Приказ тогдашнего президента США Барака Обамы был подписан в 2014 году. В его рамках расширялась защита прав членов ЛГБТ-сообществ при приеме на работу: в частности, запрещалась дискриминация представителей сообществ, работающих на компании, которые, в свою очередь, выполняют государственные контракты.

Впрочем, чиновники Белого дома считают, что проект закона, ослабляющий права ЛГБТ-сообществ, в любом случае не попал бы на стол к Трампу на подпись. По словам источников Politico, это «один из 200 указов, которые были изначально предусмотрены для ознакомления президента». По мнению чиновников из Белого дома, такой закон не был бы издан, даже если бы Иванка Трамп и Джаред Кушнер не вмешались в это дело.