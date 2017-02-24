В Твери сгорела детская больница

Пожарные ночью тушили сильнейший пожар в старом здании детской областной клинической больницы на улице Степана Разина в Твери.

О пожаре стало известно около часа ночи 24 февраля: в здании загорелась кровля. Около трех часов ночи в МЧС сообщили, что пламя перебросилось с кровли и третьего этажа на второй этаж. Произошло обрушение кровли.

Возгорание было локализовано только в 3.51 утра, сообщили в МЧС. Горение захватило площадь в 1,2 тыс. квадратных метров. Открытый огонь удалось ликвидировать в 5.40.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пожара, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального управления СК. «Начата проверка. Следователями проводится осмотр места происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщил представитель ведомства.