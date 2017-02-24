Google подал в суд на Uber за кражу технологии беспилотного автомобиля

Компания Alphabet Inc., владеющая Google, подала иск против сервиса Uber по обвинению в краже технологии лидара (лазерного локатора), которая используется в беспилотных автомобилях, передает 24 февраля Business Insider.

Сообщается, что Alphabet Inc. создала специализирующуюся на разработках технологий для беспилотных автомобилей компанию Waymo, которая обвинила Uber и бывших инженеров Google в краже системы лидара.

«Считаем, что данные действия были конкретным планом с целью овладеть коммерческими тайнами и интеллектуальную собственность Waymo», — заявили обладатели Google.

Предполагается, что экс-сотрудник Google Энтони Левандовски перед тем, как покинуть компанию, украл более 14 тыс. конфиденциальных файлов с фирменными схемами различных аппаратных систем Waymo, включая схему лидара, а затем начал пользоваться материалами в своем собственном стартапе при Uber.