В Москве началась церемония прощания с Виталием Чуркиным

Церемония прощания с постпредом России при ООН Виталием Чуркиным началась в большом траурном зале Центральной клинической больницы управделами президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

На панихиде присутствуют помощник президента России Юрий Ушаков, заместители министра иностранных дел, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Гроб с телом дипломата был доставлен в Москву в четверг, 23 февраля. Дипломат будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Напомним, в ночь на 22 февраля стало известно, что для установления причин смерти российского постпреда при ООН необходимы дополнительные анализы. По словам американских медиков, которые приводит Associated Press, для определения причины смерти Чуркина будут проведены дополнительные процедуры, которые включают в себя токсикологические и другие анализы. В российском МИДе выразили недоумение, узнав об этом.