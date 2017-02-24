Петербуржца заподозрили в насилии над мальчиком в Приозерске
В Ленобласти задержан петербуржец, подозреваемый в надругательстве над малолетним мальчиком. В полиции говорят, что он был хорошим другом пострадавшей семьи.
Подробнее на 47news.
В Ленобласти задержан петербуржец, подозреваемый в надругательстве над малолетним мальчиком. В полиции говорят, что он был хорошим другом пострадавшей семьи.
Подробнее на 47news.
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