Петр Ильичев назначен врио постпреда России при ООН после смерти Чуркина
Первый заместитель скончавшегося постпреда России при ООН Виталия Чуркина Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности российского постоянного представителя при организации, передает 24 февраля ТАСС.
«Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН», — сообщили в дипмиссии.
Отмечается, что Ильичев будет исполнять обязанности постоянного представителя при Всемирной организации до назначения нового постпреда России при ООН.
Источник: Газета.ру