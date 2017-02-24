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12:07 24.02.2017
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24.02.2017 11:16

Петр Ильичев назначен врио постпреда России при ООН после смерти Чуркина

Первый заместитель скончавшегося постпреда России при ООН Виталия Чуркина Петр Ильичев назначен исполняющим обязанности российского постоянного представителя при организации, передает 24 февраля ТАСС.

«Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН», — сообщили в дипмиссии.

Отмечается, что Ильичев будет исполнять обязанности постоянного представителя при Всемирной организации до назначения нового постпреда России при ООН.

Источник: Газета.ру


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Электронная подпись для раскрытия информации о ценных бумагах
С 1 февраля 2017 года информация, подлежащая раскрытию в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и размещаемая на специализированных сайтах агентств, аккредитованных Банком России, должна быть подписана квалифицированной электронной подписью.
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