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24.02.2017 11:13

Малайзия назвала использованное при убийстве брата Ким Чен Ына вещество

В Малайзии следствие при вскрытии тела скончавшегося Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, установило ядовитое вещество, с помощью которого он был убит, передает 24 февраля Reuters.

Сообщается, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено с использованием химического оружия нервно-паралитического действия VX Nerve Agent.

Малайзийские власти после обнародования этой информации заявили, что намерены «прочесать» международный аэропорт Куала-Лумпура и ряд других локаций в поисках «радиоактивного» материала. Об этом сообщил шеф полиции. «Мы намерены прочесать все локации, которые, насколько нам известно, посещали подозреваемые. Нам также помогут проверить эти места эксперты из департамента ядерной энергетики, чтобы понять, остались ли следы радиоактивного материала», — сообщил шеф малайзийской полиции Халид Абу Бакар. Отмечается, что полиция впервые упомянула словосочетание «радиоактивный материал» применительно к делу об убийстве Ким Чон Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также в полиции заявили, что начали поиск поставщика яда VX Nerve Agent в страну, передает Reuters. «Мы проводим расследование. В случае если количество химиката окажется слишком малым, установить источник будет очень сложно», — сказал Халид Абу Бакар.

Ранее посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян «категорически отвергает» результаты вскрытия тела Ким Чон Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, а также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне.

Тем временем глава парламентского комитета по обороне в Южной Корее Ким Ён У сообщил, что направил письмо своим коллегам из американского сената с предложением признать КНДР государством – спонсором терроризма, сообщает «Ренхап». о словам южнокорейского парламентария, он направил письмо сенатору Джону Маккейну, главе комитета по вооруженным силам. Послание будет доставлено на следующей неделе. «Недавнее убийство Ким Чон Нама, как и Чан Сон Тхэка, демонстрирует жестокость северокорейского режима», — заявил Ким Ён У.

Источник: Газета.ру


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