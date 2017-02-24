В Петербурге за сутки двое разбились, выпав из окна

Двое петербуржцев погибли 23 февраля — оба разбились, упав с высоты. Пожилая женщина не пережила падения с пятого этажа, мужчина — со второго.

По данным «Фонтанки», в полдень 23 февраля под окнами дома №8 на улице Жарновецкого в Петергофе прохожие обнаружили мертвую пожилую женщину в черном трико и наброшенном сверху синем халате. Приехавшие на место полицейские выяснили, что это 90-летняя жительница одной из квартир пятого этажа указанного дома. Поднявшись в квартиру, сотрудники отметили, что окно дальней комнаты, из которого выпала хозяйка, было утеплено скотчем и поролоном, и, чтобы открыть его, утеплитель содрали. Под окном остались тапочки и трость. Как стало известно «Фонтанке», погибшая женщина после смерти мужа и сына десять лет жила одна, а накануне к ней приходил соцработник.

В причинах смерти еще одного петербуржца разбираются судмедэксперты. По информации «Фонтанки», тело 54-летнего мужчины нашли в парадной дома №66 по набережной Обводного канала в 19:50 23 февраля. Пока известно, что он упал со второго этажа пятиэтажного дома.