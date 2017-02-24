Косачев: Трамп вернет мир к худшим временам гонки вооружений 50-60-х годов
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал тревожным высказывание президента США Дональда Трампа о договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Сенатор напомнил, что СНВ-3 основан на паритете ядерных сил России и США, и что его смысл, как и всех предыдущих соглашений в данной сфере, в том, чтобы не допустить "превосходства в ядерной сфере" любой из сторон. И именно это основополагающее обстоятельство обеспечивает глобальную стратегическую безопасность, подчеркнул Косачев.
"Предвыборный лозунг Трампа "Make America great again", если под этим понимается "превосходство в ядерной сфере", вернёт мир к худшим временам гонки вооружений 50-60-х годов, когда противоборствующие стороны пытались обеспечить национальную безопасность за счёт достижения военного превосходства над противником. 70-е и 80-е отличались в этом смысле взаимным признанием того, что одностороннего военного превосходства противника не допустит ни одна из сторон и что достаточно, напротив, не допускать военного превосходства противника над собой, то есть договариваться о балансе сил", – написал Косачев в Facebook.
Справка:
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен наращивать ядерный потенциал своей страны, не считаясь с ранее заключенными соглашениями о паритете сил. «Было бы прекрасно — просто мечта, — чтобы ни у одной страны не было ядерного оружия, но если страны намерены его иметь, мы будем лучшими», — сказал Трамп. Коснулся он и нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией, который предусматривает, что к 5 февраля 2018 года обе страны должны сократить свои арсеналы до равного уровня. Трамп назвал это соглашение «односторонней сделкой». «Еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна, будь то СНВ, будь то договор с Ираном... Мы начнем заключать хорошие сделки», — пообещал американский лидер.