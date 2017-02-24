Косачев: Трамп вернет мир к худшим временам гонки вооружений 50-60-х годов

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал тревожным высказывание президента США Дональда Трампа о договоре по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Сенатор напомнил, что СНВ-3 основан на паритете ядерных сил России и США, и что его смысл, как и всех предыдущих соглашений в данной сфере, в том, чтобы не допустить "превосходства в ядерной сфере" любой из сторон. И именно это основополагающее обстоятельство обеспечивает глобальную стратегическую безопасность, подчеркнул Косачев.

"Предвыборный лозунг Трампа "Make America great again", если под этим понимается "превосходство в ядерной сфере", вернёт мир к худшим временам гонки вооружений 50-60-х годов, когда противоборствующие стороны пытались обеспечить национальную безопасность за счёт достижения военного превосходства над противником. 70-е и 80-е отличались в этом смысле взаимным признанием того, что одностороннего военного превосходства противника не допустит ни одна из сторон и что достаточно, напротив, не допускать военного превосходства противника над собой, то есть договариваться о балансе сил", – написал Косачев в Facebook.