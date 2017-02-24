В Левашово семь человек спасли при пожаре

Пожарные накануне тушили возгорание в деревянном доме в поселке Левашово под Петербургом. Как сообщает ГУ МЧС, из дома были эвакуированы семь человек.

О пожаре сообщили по телефону 01 накануне, 23 февраля, в 18:38. Горел частный рубленый двухэтажный дом размером 7х20 метров по адресу: Выборгский район, пос. Левашово, ул. Коммуны, д.2.

В результате в доме выгорел 2-й этаж и чердак на общей площади 140 кв. метров. Семеро человек были вовремя эвакуированы, пострадавших нет. В 20:01 пожар был локализован.