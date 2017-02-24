Петербуржец нашел мумию в комнате пропавшей три года назад соседки

Найти пропавшую несколько лет назад женщину помог соседский кот, который забежал в приоткрывшуюся дверь одной из комнат коммунальной квартиры в Приморском районе Петербурга. Пытаясь поймать животное в темноте, его хозяин наткнулся на мумию в красной кофте на мусорной куче.

Как стало известно "Фонтанке" 24 февраля, 52-летний житель коммунальной квартиры в доме №53 на улице Савушкина затеял праздничную уборку вечером 23 февраля. По предварительной информации, он задел пылесосом дверь соседней комнаты, и в образовавшуюся щель юркнул кот. В помещение, принадлежащее 71-летней петербурженке, давно не заходил никто из жильцов коммуналки, а саму хозяйку видели в последний раз года три назад.

В необитаемой комнате было темно, так что мужчина вооружился фонариком и отправился доставать кота. Но свет выхватил из темноты не животное, а сидящую между шкафом и тумбочкой мумию.

Как никто не почувствовал, что в квартире разлагается тело, мужчина объяснял приехавшим по вызову полицейским. По его словам, запахи из соседней комнаты всегда были не самые приятные — женщина часто гуляла по помойкам и приносила все, что приглянулось, в комнату.

Полицейским не удалось сразу установить личность мумии. Предположительно, это и есть исчезнувшая три года назад хозяйка.